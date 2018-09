La Fortitudo Agrigento perde contro Scafati, oggi derby contro Trapani

Trofeo di Sant'Ambrogio, la Fortitudo Agrigento perde contro Scafati. Passano i campani imponendosi con il punteggio di 84 a 73. I biancazzurri affronteranno questo pomeriggio Trapani. Il roster di coach Ciani si giocherà la finale per il terzo e quarto posto del torneo.

In partita nel primo periodo di gioco ha regnato l’equilibrio, Scafati passa vincendo il primo quarto con il risultato di 26-23. La Fortitudo Agrigento torna in campo ma è ancora Scafati a innescare manovre giuste, nel secondo periodo di gioco + 10 per i campani: 46-36. Nel terzo periodo di gioco Agrigento prova a fare la partita, ma è ancora Scafati a trovare i canestri giusti: 70 a 52 alla fine del terzo periodo di gioco. Nell’ultimo quarto la Fortitudo Agrigento prova a risalire la china, Ciani impone ordine in campo ed alla fine a spuntarla è Scafati. Nel pomeriggio derby contro la Pallacanestro Trapani, palla a 2 alle 16 e 30.

Scafati Basket 84

Tommasini 15, Goodwin 17, Zaccaro, Romeo 6, Contento 9, Ammannato 4, Rossato 12, Thomas 11, Italiano 3, Sgobba 7. All Calvani

Fortitudo Agrigento 73