Il derby di Sicilia alla Fortitudo, coach Ciani: "Abbiamo giocato con qualità"

Il derby di Sicilia va alla Fortitudo Agrigento. I biancazzurri battono Trapani con il risultato di 64 a 62. La Moncada avanti per circa mezz’ora, poi nel finale si fa recuperare ma grazie ai canestri di Simone Pepe, torna in vantaggio e porta a casa la partita.

Franco Ciani: “Abbiamo condotto con grande qualità e precisione il gioco sia sotto il profilo tattico che sotto il profilo del ritmo se avessimo confermato tutto questo avremmo portato a casa la differenza canestri. Nella seconda metà di gara non abbiamo bene ma neanche tanto male. Costringere i nostri avversari a 18 su 92 dal campo vuol dire tanto. Non abbiamo sofferto uno dei giocatori migliori, come Renzi. Play off? Non abbiamo la lucidità di ribaltare la differenza canestri, il gruppo è sempre lì. L’andamento ondivago è generalizzato all’interno del campionato”.