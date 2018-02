Operazione riscatto, la Fortitudo punta Tortona e si gode Zilli

La Fortitudo è tornata ad allenarsi, i biancazzurri puntano la partita interna contro Tortona. Agrigento ha lavorato duro, ieri, doppio allenamento per la squadra allenata da coach Franco Ciani. La Moncada avrà tre turni non semplici: Tortona, Casale Monferrato e Cagliari. Tre partite in meno di quindici giorni, Ciani ha chiesto orgoglio e quella sana follia che ha contraddistinto la sua squadra. La Fortitudo deve tornare a vincere, dietro di lei una bagarre di squadre.

La Moncada si gode, però, il suo nuovo acquisto: Giacomo Zilli. Giocatore tutto cuore e muscoli, che tanto sta facendo bene sotto canestro. Zilli in queste prime tre apparizioni è stato schierato da subito nel quintetto titolare, una fiducia che il giocatore si è guadagnato in allenamento. Il neo arrivato è stato cercato, scelto e provato: tanto da essere stato subito inserito negli schemi di Franco Ciani. Zilli è pronto a tornare sul parquet, il forte friulano può essere l’arma più di questo giro di boa. Agrigento vuole vincere, i biancazzurri contro Tortona sono pronti a scendere in campo con il coltello tra i denti.