La Fortitudo in trasferta a Bergamo, Ciani: "Gara tatticamente complicata"

Si torna in campo. La Fortitudo Agrigento, lunedì, affronterà Bergamo in trasferta. Palla a 2 alle 20 e 30. Hanno presentato la sfida, il coach Franco Ciani ed il giocatore biancazzurro, Giacomo Zilli. Nel roster bergamasco, anche l’ex Ruben Zugno. La partita sarà visibile sulla piattaforma LNPTV Pass.

“E’ una gara tatticamente complicata, Bergamo è una squadra forte. E’ vero è incentrata sul talento degli americani, con un gruppo di italiani che sanno essere gregari o protagonisti, sulla base delle esigenze della partita - ha detto il coach Franco Ciani - . E’ una squadra che ha perso la prima gara ieri. Sul loro campo hanno travolto gli avversari dobbiamo disputare una partita attenta senza alti e bassi o varie pause. I cali di tensione, contro questa tipologia di squadra e in trasferta sarebbero estremamente pericolosi”.

“La vittoria contro Legnano è stata importante, ma adesso dobbiamo pensare a Bergamo - ha spiegato Giacomo Zilli - . Ci aspetta una partita tosta, contro una delle migliori squadre del torneo. Dobbiamo essere abili e attenti a non cadere nella loro trappola. In difesa non dobbiamo avere cali di tensione, solo così possiamo riuscire a vincere”.