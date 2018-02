Il derby delle isole alla Fortitudo, Ciani: "Siamo stati tanto concreti"

La Fortitudo Agrigento batte Cagliari. I biancazzurri vincono il derby delle Isole, al termine di una partita perfetta. Coach Ciani ha sfruttato gli errori dei sardi, riuscendo a vincere una partita giocata più che bene da Agrigento.

Franco Ciani: "Abbiamo fatto una partita di grande attenzione e concretezza. Abbiamo avuto alcune situazione che sicuramente ci hanno aiutato. Mercoledì noi abbiamo giocato in casa, mentre Cagliari era in trasferta. Sono situazioni che il calendario ti mette davanti, puoi sfruttarle in un verso o tamponarle dall’altro. Abbiamo avuto la pazienza di fare lavorare Cagliari per tanti secondi, l’idea era quella di non accettare il ritmo della pallacanestro frizzante, che è il loro pane quotidiano, ma non il nostro. Ogni loro errore lo abbiamo trasformato in canestro e questo ci ha dato energia e sicurezza. Ho messo in conto il fattore stanchezza, la vittoria a Reggio Calabria non è stata frutto di casualità. Abbiamo concesso qualche schiacciata, l’idea era di non fare entrare a ritmo le guardie. Ogni scelta ti copre da una parte e ti scopre dall’altra".