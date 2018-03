Al PalaMoncada arriva Rieti, coach Franco Ciani: "E' uno scontro diretto"

La Fortitudo Agrigento domenica affronterà Rieti. La partita si giocherà al PalaMoncada di Porto Empedocle, palla a 2 alle 18. La gara è valevole per la 23esima giornata dal campionato di Serie A2 Ovest Old Wild West. Hanno presentato la partita, coach Franco Ciani e Giacomo Zilli.

Franco Ciani: “Siamo consapevoli che il ritmo e la fisicità che Rieti mette sul campo sono difficili da affrontare. Ogni domenica è caratterizzata da una serie di partite più che importanti ed a volte determinanti. Otto squadre sono in quattro punti, questo fa capire come siano importanti tutti gli scontri diretti. L’acquisizione positiva di più confronti diretti può dare delle certezze importati. Come stiamo? Abbiamo inserito a tutti gli effetti Giacomo Zilli in organico. Proseguire in maniera positiva il recupero di Zugno, confidiamo anche per lui che i tempi di attesa siano ridotti al minimo. Queste sono un patrimonio di energie da utilizzare in ogni singola partita”.

Giacomo Zilli: “Contro Rieti sarà una partita difficile. Loro sono un’ottima squadra. Dobbiamo difendere bene ed eseguire tutto ciò che abbiamo provato in allenamento. La chiave tattica della partita? In attacco abbiamo talento, ma dobbiamo difendere forte per riuscire a vincere. La spinta del PalaMoncada dovrà darci una mano”.