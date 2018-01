La Fortitudo non vince più, Mayer: "Dobbiamo essere bravi a concretizzare"

La Moncada non riesce più a vincere, i biancazzurri ieri hanno perso anche contro Treviglio. Una striscia di risultati negativi, che il diesse Mayer ha così commentato.

"E’ stata una gara combattuta, abbiamo avuto qualche defiance sul meno cinque. Non siamo riusciti a concretizzare, la partita si è giocata lì. Giovani? Per noi è un nuovo progetto, abbiamo fatto benissimo la prima parte di campionato. Infortuni e influenze ci hanno condizionato, stiamo pian piano uscendo da questa situazione. I ragazzi sono giovani, ci manca lucidità. Il progetto Agrigento? Abbiamo portato diversi giocatori in categoria superiore. Ambrosin è la vera sorpresa, l’ho scovato in un campetto di Jesolo. Stiamo lavorando per fare giocare i giovani. Zilli viene da un intervento importante, è un grande lavoratore e va su tutti i palloni ed è quello che a noi serviva".