La Fortitudo nel girone azzurro della Supercoppa, Cagnardi: "Raggruppamento di alto profilo"

Supercoppa Lnp 2019: sono stati formati i sette gironi della fase di qualificazione. La Fortitudo Agrigento è stata inserita nel “girone Azzurro”. Il roster allenato da coach Devis Cagnardi, affronterà la Pallacanestro Trapani, l’Orlandina Capo d’Orlando ed il Napoli basket.

Ecco le parole di coach Cagnardi: “Il girone nel quale siamo stati inseriti è sicuramente di alto profilo. Le siciliane sono una realtà alla ribalta, Capo d'Orlando non nasconde velleità di promozione dopo aver sfiorato, anzi toccato la serie A lo scorso campionato, Trapani ha costruito un roster di primissima fascia e Napoli ad oggi è protagonista di un mercato che ne dimostra le ambizioni. Chiaramente le partite si svolgeranno in una fase di pre-stagione che condizionerà non poco i valori in campo".

Cagnardi aggiunge: "Per quanto ci riguarda, saremo focalizzati solamente su noi stessi e sui nostri obiettivi che sono mirati allo sviluppo della squadra in prospettiva campionato. Avremo due partite in trasferta ed una ad Agrigento, nel nostro PalaMoncada, contro Napoli. Credo fermamente che non ci sia migliore occasione per iniziare questo percorso insieme ai nostri tifosi ai quali chiedo di far sentire da subito calore e senso di appartenenza ai nostri ragazzi”.