Troppa Fortitudo Bologna per Agrigento, i biancazzurri "sbattono" contro il muro del PalaDozza

Coach Ciani aveva chiesto la partita perfetta, ma così non è stato. La Fortitudo Bologna ha imposto ritmo e fisicità ed ha portato a casa Gara 1. I padroni di casa si impongono con il punteggio di 85 a 68. Cinciarini detta ritmo, Evangelisti prova a scuotere i suoi ma questa Fortitudo Bologna è troppo forte per i giovani di coach Ciani.

Supremazia territoriale dal secondo periodo di gioco, con Cannon che non trova palloni di giusti. Mancinelli mette in crisi la difesa di Agrigento e Ciani si gioca la carta Simone Pepe, ma non basta. L’ex Pescara azzarda qualche tiro di troppo, con Guariglia che prova il gioco dalla distanza. La Fortitudo Bologna è cinica e veloce e porta a casa il match.

Consultinvest Bologna : Cinciarini 22 (7/11, 1/4), Mancinelli 15 (6/7, 1/2), Chillo 13 (4/6, 0/2), Pini 9 (4/6, 0/0), Okereafor 7 (2/3, 1/3), Rosselli 6 (1/1, 1/2), Gandini 6 (2/3, 0/0), Fultz 4 (1/2, 0/0), Amici 3 (1/2, 0/1), Murabito 0 (0/0, 0/1), Italiano 0 (0/0, 0/0), Montanari 0 (0/0, 0/1). All Pozzecco

Tiri liberi: 17 / 25 - Rimbalzi: 37 8 + 29 (Giovanni Pini 9) - Assist: 22 (Guido Rosselli 7)

Moncada Agrigento: Cannon 13 (6/7, 0/0), Evangelisti 13 (2/4, 2/4), Guariglia 9 (3/5, 1/3), Ambrosin 8 (1/6, 2/8), Pepe 8 (3/3, 0/6), Williams 6 (3/5, 0/2), Zugno 6 (2/4, 0/0), Zilli 3 (1/6, 0/0), Lovisotto 2 (1/1, 0/0), Cuffaro 0 (0/0, 0/0); All Ciani, ass Dicensi

Tiri liberi: 9 / 15 - Rimbalzi: 26 6 + 20 (Pendarvis Williams 6) - Assist: 15 (Pendarvis Williams 5)