Che "bordate" di coach Ciani, l'allenatore della Fortitudo Agrigento: "Abbiate rispetto dei miei ragazzi"

La Fortitudo Agrigento ha sfiorato l’impresa, al PalaDozza hanno vinto i bolognesi ma il roster di coach Ciani ha più volte voluto con grinta portare a casa almeno Gara2. I biancazzurri, guidati da un super Pepe, hanno impensierito Mancinelli e compagni. Al suono di sirena la partita è terminata: 78 a 72. In sala stampa, coach Ciani ha difeso i suoi ragazzi.

L’allenatore si schiera a difesa dei suoi ragazzi, alcuni tifosi della Fortitudo Agrigento, sui social hanno chiesto maggiore impegno alla squadra. La Moncada si è confrontata con la Fortitudo Bologna, mettendo in campo diversi “debuttanti” che hanno giocato a viso aperto con Mancinelli e compagni.

Franco Ciani: “Non credevamo ai play off e ci siamo arrivati. Abbiamo avuto voglia di giocare a viso aperto contro grandi avversari. Bisognerebbe avere attenzione prima di tacciare dei giudizi sulla volontà e sulla capacità di un gruppo a stare in campo e di giocare e lottare. Questo gruppo ha fatto cose incredibili. So, che grazie alle potenti tecnologie questo messaggio arriverà a chi deve arrivare. Abbiamo meritato di stare avanti per la lucidità tattica, peccato per il leggero calo che abbiamo avuto. Nel terzo periodo di gioco abbiamo compromesso la gara. Il finale di partita ci ha ricordato che siamo vivi, in casa nostra non andiamo per concedere un facile approdo a Bologna. La partita di oggi ha dato chiare indicazioni”.