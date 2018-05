Budget ridotto e via qualche "sassolino" dalla scarpa, il "bilancio" della Fortitudo Agrigento

“Ripartiamo da Simone Pepe e Lorenzo Ambrosin”. Il presidente Salvatore Moncada ha bruciato tutti in corsa, volendo blindare i due migliori giocatori di questa annata e annunciandoli. Moncada, ha vinto sulle pretendenti non poche, soprattutto quando si parla di un giovane e talentuoso come Ambrosin. Faccia pulita e voglia di stupire, dalla C fino all’A2, passando dal PalaMoncada alla bolgia del PalaDozza.

“Ambro” ha giocato di incoscienza, riuscendo a scansare gli altri ed a guadagnarsi il quintetto. Moncada è stato chiaro: “Ringrazio tutti, è stata una bella stagione ma il budget deve essere ancora ridotto. I costi lo impongono. Pubblico? Ringraziamo lo zoccolo duro ed anche gli sponsor. Favole? Dobbiamo essere onesti, ed abbiamo il dovere morale di farlo. Possiamo fare bene ma poi le potenze economiche degli altri posti hanno la maggiore, è cosi”.

Sulla stessa linea è anche il diesse Cristian Mayer: “Con i nuovi assetti del campionato non è facile portare a casa giocatori italiani. Noi non siamo una vetrina, siamo un’officina. Lavoriamo sodo per tirare fuori il talento ai nostri ragazzi”.

In conferenza anche coach Ciani, che ha fatto in tempo a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “Qualcuno in estate, ha scelto di non pagare il conto senza neanche leggere il menù. A fine stagione, forse, è dovuto ricredersi. Mi riferisco a qualche post sui social fatto in estate. Spero che dopo quello visto in questa stagione, qualcuno scelga di darci fin da subito fiducia”. La Fortitudo ha dato appuntamento al prossimo anno, ad agosto via al raduno. Ciani resta al suo posto, Williams è difficile trattenerlo e su Cannon, Moncada ci scherza suo: “Gli farebbe bene un altro anno qui? Si, gliel’abbiamo detto anche noi”.