Basket, rinviata al 5 dicembre la gara Fortitudo-Treviglio

La Fortitudo Agrigento comunica che la partita contro Treviglio è stata rinviata. La gara, valevole per la quarta giornata del girone Ovest, era in programma per sabato 26 ottobre. Il match si giocherà giorno 5 dicembre.



Di seguito il comunicato della Fip: "Il settore agonistico Fip ha disposto il rinvio della gara della 4^ giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest tra Bcc Treviglio e MRinnovabili Agrigento, inizialmente prevista per sabato 26 ottobre, a giovedì 5 dicembre (ore 21.00). La gara verrà disputata al PalaFacchetti di Treviglio".