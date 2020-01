La Fortitudo Moncada aspetta il Treviglio, Cagnardi: "Sarà una partita molto fisica"

La Fortitudo Agrigento domenica 12 gennaio affronterà Treviglio. La partita si giocherà nelle mura amiche del PalaMoncada con inizio alle 18:00. Coach Cagnardi ha parlato alla vigilia dell’importante sfida casalinga.

“Treviglio - ha spiegato - è una squadra molto bene allenata da coach Vertemati. Hanno cercato di migliorare la loro situazione con un ragazzo sicuramente di qualità e di prospettiva come Collins. Dal punto di vista emotivo non sarà una partita facile. Giochiamo contro una squadra che per noi ha delle caratteristiche difficili. Ovvero una fisicità importante in tutti i ruoli. La chiave tattica sarà quella di riuscire a pareggiare la loro energia e fisicità”