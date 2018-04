Un "biglietto" per i play off, la Fortitudo si allena pensando alla Viola

La Fortitudo Agrigento lavora in vista dell’ultimo impegno casalingo, in ottica regular season. I biancazzurri attendono la Viola in casa. La Fortitudo, agli ordini di coach Ciani, ha voglia di centrare i play off. Un obiettivo importante, vista anche la giovane età della squadra.

La Moncada, vincendo domenica potrebbe ipotecare l’accesso, per il quinto anno consecutivo, ai playoff. I biancazzurri stanno bene, settimana di lavoro intensa per il roster agrigentino.

Domenica contro la Viola serve la partita perfetta, gli ospiti saranno “avvelenati” per la maxi squalifica, per questo Ciani ha chiamato alta la tensione. La Fortitudo deve vincere, solo così potrà regalarsi una post season da sogno.