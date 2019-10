La Fortitudo Agrigento ospita Scafati, De Nicolao: "Il PalaMoncada diventi il nostro fortino"

La Fortitudo Agrigento domenica 20 ottobre affronterà Scafati. I biancazzurri saranno di scena al PalaMoncada per la terza giornata del campionato di serie A2, palla a 2 alle 18:00. A parlare del match è il play maker, Giovanni De Nicolao.



Giovanni De Nicolao: “Mi aspetto una gara molto difficile, loro probabilmente sono una delle squadre più forti del girone Ovest. Rispettiamo Scafati, hanno una panchina lunga ed un buon allenatore e due americani molto forti. Cosa serve per battere Scafati? Noi dobbiamo lavorare sul nostro basket. A Biella in parte ci siamo riusciti ma serve intensità per tutta la partita. Sappiamo, ovviamente, ci saranno alti e bassi ma dobbiamo essere bravi a non perdere la concentrazione.

Affrontare una squadra come Scafati in casa è importante. Abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi. Il nostro obiettivo è quello di stabilire un fortino al PalaMoncada. Chiunque ci affronti a casa deve avere timore, perchè quando noi ed il pubblico entriamo in partita, batterci sarà davvero difficile. Io sto molto bene, la squadra sta bene, siamo in salute. In settimana abbiamo dato vita a degli allenamenti molto intensi in vista della partita e abbiamo voglia di giocare”.