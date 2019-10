Il derby delle "streghe", al PalaMoncada speciale iniziativa della Fortitudo Agrigento

Al PalaMoncada va in scena il derby delle streghe. Ovvero la partita tra la Fortitudo Agrigento e Trapani. Il match, quinta giornata di campionato, domani i alle 20 e 30. La società, guidata dal presidente Salvatore Moncada, ha dato vita ad una speciale iniziativa dedicata ai tifosi.

Chiunque si presenterà al botteghino in "mood Halloween", ovvero mascherato o truccato in modo particolare, avrà diritto ad uno speciale sconto. L’iniziativa, è stata promossa dalla società agrigentina.

In campo, i biancazzurri, puntano alla vittoria. Trapani è un avversario ostico, ma la squadra di Cagnardi nelle mura amiche del PalaMoncada non ha mai perso. Appuntamento a mercoledì 30 ottobre, per un derby tutto da vivere.