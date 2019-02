Verso Fortitudo Agrigento - Latina, Ciani: "Pubblico? Serve calore"

Sarà una partita delicata e importante, quella che la Fortitudo Agrigento giocherà al PalaMoncada. Lunedì sera è tempo di rivincita, Agrigento affronterà Latina. All’andata fu una partita “maledetta”, la Fortitudo Agrigento perse all’ultimo respiro.

Franco Ciani: “E’ una partita difficile i nostri avversari si sono rinforzati cammin facendo. Latina evoca non buoni ricordi per quello che riguarda l’ultimo fischio e l’ultima giocata. Evoca ricorda eccellenti sotto il profilo della prestazione. E’ una gara che avevamo dominato. Dobbiamo essere capaci di trovare la giusta energia, riuscendo a difendere nel modo migliore possibile. Latina è una squadra di grandi tiratori, è una team che può fare un quintetto con quattro giocatori sopra i due metri in campo. In questo momento noi a livello di chili e centimetri siamo in affanno, dobbiamo essere abili a trovare le giuste contromisure tattiche. Sarà il primo dei cinque scontri diretti che avremo sul nostro campo. Arriviamo dopo lo schiaffo di Treviglio, lo strascico emotivo c’è, ma abbiamo cercato di ripartire da alcuni punti fermi. Pubblico? Abbiamo bisogno di calore, sostegno e affetto. Un supporto maggiore che riesca a darci solidità”.

Simone Pepe: “Per noi è un momento complicato, non deve essere una giustificazione ma fonte di stimolo. Non possiamo fallire, in nessun modo, le partite in casa. Dobbiamo riuscire a vincere. Chiave tattica? Abbiamo bisogno di serenità. Si deve tornare a giocare come abbiamo sempre fatto. Giocheremo in casa e questo è importante”.