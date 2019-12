La Fortitudo Agrigento all'esame Junior Casale, Pepe: "Giochiamo per vincere"

La Fortitudo Agrigento domenica 22 dicembre affronterà la Junior Casale. La partita è valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di serie A2, Ovest. Hanno presentato la gara coach Devis Cagnardi e Simone Pepe. La squadra, domani pomeriggio, lascerà il PalaMoncada direzione Casale Monferrato. La partita si giocherà al PalaFerraris, palla a 2 alle 18:00.

Devis Cagnardi: "Iniziamo il girone di ritorno con l’obiettivo di non perdere entusiasmo ed umiltà, la settimana di lavoro conferma la serietà del gruppo ma anche la difficoltà nel rimanere costanti, la volontà di migliorare individualmente e continuare a sviluppare il nostro gioco non possono subire un rallentamento se vogliamo rimanere competitivi".



Simone Pepe: “Contro Casale Monferrato non sarà una partita facile. Giochiamo in trasferta e serve il massimo della contrazione. Dobbiamo riuscire a rimanere lucidi dall’inizio fino alla fine della partita. Noi veniamo da un buon momento ma questo non deve bastare. Serve portare via due punti per blindare una posizione in classifica che ci gratifica. Come si batte Casale? Ritmo ed intensità, sono queste le nostre armi migliori, ovviamente servirà mettere in campo una difesa davvero solida. Stiamo bene, in settimana ci siamo allenati e vogliamo vincere”.