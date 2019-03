La Fortitudo Agrigento punta Tortona, l'anticipo che Ciani non vuole perdere

La Fortitudo Agrigento si allena in vista della prossima sfida. I biancazzurri affronteranno Tortona. La partita si giocherà al Palaoltrepo di Voghera. Agrigento cerca la sua terza vittoria di fila, dopo Latina e Scafati gli uomini di coach Ciani puntano la squadra di Ramondino.

La Fortitudo Agrigento sta bene, coach Ciani potrà contare sulla freschezza del neo arrivato, Francesco Quaglia. Il giocatore, ieri, si è allenato in gruppo. Agrigento lascerà il PalaMoncad venerdì, la partita si giocherà sabato 16 marzo alle 20 e 30. I biancazzurri non vogliono sbagliare, la classifica si fa sempre più corta e l’obiettivo play off è alla portata del roster agrigentino. Ciani, a salvezza acquisita, pensa ad un buon piazzamento.

Il coach della Moncada vuole vincere sul campo senza attendere le questioni che riguardano Siena. La Mens Sana, che la scorsa partita non si presentò, rischia di stravolgere la classifica.