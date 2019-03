Fortitudo pronta al Tortona, Ciani: "I punti adesso valgono tanto, è fondamentale mantenere l’imbattibilità"

La Fortitudo Agrigento, domani, affronterà Tortona. La partita è valevole per la 10^ giornata di ritorno, del campionato di serie A2, Ovest. Hanno presentato la gara, coach Franco Ciani ed il capitano, Marco Evangelisti. La sfida si disputerà al Palaoltrepo di Voghera, palla a 2 alle 20 e 30.

“Sarà una partita strana e particolare, difficile da decifrare. Sicuramente anche loro sono in una fase di crescita - ha detto Ciani - . Vengono da numerosi cambiamenti, nell’arco dell’anno, quando hanno avuto delle assenze hanno dovuto reinventare dei quintetti tatticamente molto particolari. Possono schierare assetti completamente diversi, molto piccoli e dinamici. Aprono molto il campo e sono pericolosi da tre punti. Nello stesso tempo, però, hanno giocatori di fisicità come Garri, Lydeka e Lusvarghi. Non è assolutamente facile ipotizzare quale tipo di ritmo e cadenza vorranno dare alla gara. Noi, dovremmo essere molto attenti a eseguite in attacco e a stare concentrati. Non dobbiamo farci irretire da situazioni diverse ed a volte imprevedibili. Dobbiamo essere pronti a restare nel canovaccio tecnico che abbiamo preparato. Stiamo completando e lavorando sull’inserimento di Francesco Quaglia, su assetti tattici diversi. Tutto questo assemblaggio - conclude il coach - da una parte e dall’altra toglierà certezze che riguardano il piano tattica della gara. Tortona si batte difendendo forte sul perimetro. I punti adesso valgono tantissimo, è fondamentale mantenere l’imbattibilità. Ogni vittoria, ogni perla che si può strappare all’avversario, dà un plusvalore assoluto dato dallo straordinario equilibrio del nostro girone”.

“Tortona è uno dei roster più forti del campionato. Ha giocatori che hanno giocato in A1, non mi spiego la loro classifica. Hanno un potenziale enorme e possono vincere contro chiunque - ha detto, invece, il capitano Marco Evangelisti - . Dobbiamo mettere in campo la massima intensità, giocando con fiducia. Chiave tattica? Difensivamente non dobbiamo tralasciare nulla, da un punto di vista offensivo, dobbiamo attaccare le loro scelte. Contro Tortona è una gara fondamentale, è una sorta di ago della bilancia. Vincendo potremmo avere una grande spinta verso i playoff, potrebbero aprirsi scenari davvero interessanti in vista delle postazioni della griglia che riguarda la post season. I miei venti punti domenica scorsa? Sto bene, sono in netta crescita. Voglio aiutare i miei compagni in qualsiasi modo”.