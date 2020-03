Coronavirus, rivedere in tv tutte le partite della Fortitudo Agrigento: ecco l'idea della società

"Restate a casa". E’ questa la giusta prerogativa di questi giorni. La Fortitudo Agrigento, in accordo con media partner, ovvero AgrigentoTv, ha pensato di regalare a tutti i tifosi biancazzurri la possibilità di rivivere le emozioni di questa stagione. La società biancazzurra ha aperto un sondaggio online. Una votazione utile a rivedere le partite del "gigante"

"Voi scegliete e noi mandiamo in onda - dice in una nota la Fortitudo Agrigento. Anche ogni giorno. Come fare? Basterà votare – tramite i nostri canali social – la partita (di questa stagione) che vorreste rivedere, la più votata sarà trasmessa in onda su AgrigentoTv. Le votazioni si terranno giornalmente. Cosa serve? Un divano comodo, la giusta distanza di sicurezza, una sciarpa della Fortitudo Agrigento ed una passione grande quanto quella dei nostri tifosi. “Io resto a casa? Si, certo. In compagnia della Fortitudo Agrigento".