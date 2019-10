Fortitudo Agrigento vs Trapani, il diesse Mayer: "Ai miei ho chiesto la massima determinazione"

La Fortitudo Agrigento, domani, mercoledì 30 ottobre affronterà Trapani. La partita, valevole per la quinta giornata del girone Ovest, si giocherà al PalaMoncada di Porto Empedocle, palla a 2 alle 20 e 30.



Coach Cagnardi: "Il derby è sempre una partita diversa, per quanto ci si sforzi di viverla con il maggior equilibrio possibile l’emotività rimane un fattore determinante. Trapani è una squadra esperta con giocatori capaci di giocate individuali nei momenti decisivi e arrivano da una vittoria in trasferta presa con forza. A tutto questo, Noi vogliamo opporre il nostro entusiasmo che dovrà essere supportato da attenzione difensiva e continuità. Sappiamo che affronteremo momenti di difficoltà all’interno della gara e confidiamo nel prezioso aiuto del nel nostro pubblico che ha già dimostrato di poter essere un elemento fondamentale per la nostra squadra”.



Il direttore Sportivo, Cristian Mayer: “Sarà quasi certamente un derby intenso. Probabilmente non vedremo una bella pallacanestro, ma credo che sarà una partita davvero intensa. Tutte e due le squadre vorranno vincere, noi in casa non possiamo regalare due punti. Pre season? In quelle partite eravamo più brillanti, adesso abbiamo un carico di lavoro importante alle spalle. Anche se, onestamente, ho visto la squadra migliorata rispetto a qualche settimana fa. L’uomo derby per noi? Mi aspetto che sia la squadra. Tutti i miei giocatori dovranno scendere in campo con voglia e intensità, ma anche cattiveria agonistica e concentrazione. Contro Scafati, ad esempio, ho visto la giusta determinazione, questo ci ha condotto alla vittoria”.



Domenica al PalaMoncada è stata bolgia vera, quanto può essere determinante un pubblico così?



“Sicuramente il fattore campo è importante. Qui ad Agrigento, nonostante il palazzetto non sia sempre pieno, il pubblico si è sempre fatto sentire. Spero di vedere più gente al PalaMoncada, non solo agrigentini ma anche gente di Porto Empedocle ed altri paesi limitrofi. La Fortitudo Agrigento è una realtà importante e merita di avere un giusto seguito”.



Sarà per molti, il derby della prima volta…



“Quasi tutti i giocatori hanno giocato un derby nella loro carriera. Tra noi e Trapani non c’è una fortissima rivalità. Ad esempio, per quello che ricordo, i derby tra Porto Empedocle Agrigento erano più sentiti, ed anche quelli tra Trapani e Marsala. Però, ovviamente, è importante puntare ad un primato siciliano”