Parla il gigante buono della Fortitudo Agrigento, Easley: "Amo ogni sfida"

E' diventato in poco meno di metà stagione l'idolo indiscusso della tifoseria agrigentina. Il gigante buono della Fortitudo Agrigento si chaima Tony Easley. Il centro statunitense è al suo primo anno ad Agrigento. Vero trascinatore ma anche leader carismatico, Easley è l'Mvp del mese di dicembre. A decretarlo, oltre alle sue super prestazioni, anche una pioggia di voti: in tutto più di 400.



“Sono grato per questo premio. Cerco solo di fare qualunque cosa per la mia squadra, affinché raggiunga la vittoria. Dediche? Alla mia famiglia, i compagni di squadra, lo staff e tutti i sostenitori di Agrigento. Non sono niente senza tutti loro”.



Easley, ai microfoni della Fortitudo Agrigento, parla anche del suo rendimento. "Mi aspettavo di venire qui ed essere solo me stesso. Sapevo che avevamo una squadra giovane. Volevo esserci per aiutare i ragazzi ma anche grazie alla mia esperienza volevo farli diventare giocatori ma anche uomini migliori". E sulla sua stagione, il centro, parla così: " “Non potrei essere più felice… Non credo che qualcuno si aspettasse che io giocassi così a 32 anni. Questa stagione mi sta mettendo in gioco in un modo diverso rispetto alle altre. Sto amando ogni sfida”.

Agrigento, dopo il ko esterno contro Trapani, affronterà l'Orlandina. “Mi aspetto un’altra grande battaglia. L’Orlandina è una squadra davvero pericolosa. Rispetto alla partita d’andata hanno fatto dei cambi nel loro roste. Domenica sarà come giocare con una squadra totalmente nuova. Abbiamo due giorni per riconcentrarci e prepararci, appunto, per questa grande battaglia”.