La Fortitudo Agrigento alla prima di campionato, Pepe: "Saremo agguerriti"

La Fortitudo Agrigento domenica 6 ottobre affronterà la Junior Casale. La partita è valevole per la prima giornata di campionato, di serie A2 Ovest. I biancazzurri, che si sono allenati duramente tutta la settimana, scenderanno in campo al PalaMoncada, palla a 2 alle 18. Coach Devis Cagnardi potrà contare su tutti i giocatori a disposizione, fatta eccezione di Giuseppe Cuffaro, fermo per infortunio.



Ha parlato a due giorni dalla sfida, il giocatore Simone Pepe: "Dobbiamo cercare fin da subito di far capire il nostro nuovo metodo di gioco. Veniamo da un mese e mezzo di duro lavoro. Sarà, certamente, una Fortitudo Agrigento agguerrita. Dobbiamo essere bravi a mettere in campo il nostro gioco. Noi stiamo bene, abbiamo lavorato tanto e speriamo di arrivare pronti, non solo a parole ma anche con i fatti. Stiamo bene, dispiace soltanto per l’infortunio di Giuseppe Cuffaro".