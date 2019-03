La Fortituto Agrigento è pronta al Casale Monferrato, Ciani: "Mantenere l'imbattibilità interna"

La Fortitudo Agrigento domenica affronterà Casale Monferrato. La partita è valevole per l’undicesima giornata girone di ritorno. La gara si disputerà nelle mura amiche del PalaMoncada, palla a 2 alle 18. A presentare il match, stamani, sono stati: il coach Franco Ciani e il giocatore Tommaso Guariglia.

“Sarà una partita dai risvolti importanti, per quello che riguarda classifica ed i piazzamenti in chiave play off. Sarà una gara di grande intensità - ha detto coach Ciani - . All’andata abbiamo sprecato una grande occasione, quella di violare uno dei campi più difficili del girone. Oggi dobbiamo pensare di mantenere la nostra imbattibilità interna. Questo sarebbe davvero importante in chiave play off, ma anche per quanto concerne un piazzamento agevole, rispetto alle ultime stagioni. Dobbiamo essere concentrati, contro Casale sarà una partita molto difficile. Loro sono una una squadra che ha talento e grande fisicità. Hanno variato i loro equilibri, aggiungendo un plusvalore offensivo. Noi, finiamo di inserire Francesco Quaglia nel nostro sistema. Questa partita nasconde tanti motivi di incertezza, ma nello stesso tempo sarà una sfida di grande fascino. Quanto valgono queste partite? Ogni settimana ci sono diversi scontri diretti, la fisionomia della classifica può modificarsi di settimana in settimana. - ha concluso - . E’ importante avere continuità nei risultati. Per battere Casale dobbiamo giocare una grande gara, essendo capaci di esprimerci su un livello importante”.

“Casale è una squadra molto impegnativa. Ha dei giocatori di grande talento e noi dobbiamo riuscire a portare a casa questa partita - ha detto, invece, Tommaso Guariglia - . Sarà una sfida intensa. All’andata non abbiamo fatto bene e dobbiamo riscattare quella sconfitta. Giocare queste partite in casa per noi è importante. Serve rimanere concentrati dall’inizio fino alla fine del match, solo così possiamo pensare di vincere”.