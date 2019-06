Inizia una nuova era per la Fortitudo Agrigento, Moncada: "Cagnardi? E' l'uomo giusto"

Inizia una nuova era in casa Agrigento, Devis Cagnardi è il nuovo allenatore della Fortitudo. Un profilo giovane e dinamico, scelto dal patron Moncada e dal diesse Mayer. La società biancazzurra, mediante comunicato, si è detta soddisfatta per la scelta fatta.

"Abbiamo puntato oltre che alle qualità tecniche anche alle qualità dell’uomo - dice Moncada. Devis ci è sembrata subito la persona giusta. Penso, che, nonostante i nostri budget limitati rispetto ad altre rinomati club, grazie a questo mix otterremo ottimi risultati”.



Il direttore sportivo Cristian Mayer: “Sono contento, avevamo un paio di profili interessanti. Devis, però, ci ha fatto un’ottima impressione. Soprattutto come persona, su di lui abbiamo ottime referenze. Due anni fa è nato un nuovo progetto rivolto ai giovani, avevamo cominciato bene con Franco Ciani, speriamo di proseguirlo altrettanto bene con Devis Cagnardi. Contiamo di poter ricominciare un nuovo ciclo con un nuovo allenatore. Questo, per Agrigento, sarebbe davvero importante”.



Il coach Devis Cagnardi: “Provo grande soddisfazione nel sentirmi parte della Fortitudo Agrigento, è stata una trattativa veloce basata sulla volontà di iniziare assieme questo percorso. Il presidente Moncada e il direttore sportivo, Mayer mi hanno trasmesso da subito una solida passione e idee chiare. Ringrazio per la fiducia e sono orgoglioso di essere l’allenatore di questa società e di rappresentare la città di Agrigento”.