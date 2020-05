Il dado è tratto, i tifosi della Fortitudo Agrigento: "Grazie di tutto presidente"

Non è stata quasi certamente, una buona domenica, per i tifosi della Fortitudo Agrigento. Il patron Moncada, tramite nota stampa, ha comunicato che per la prossima stagione - salvo ribaltoni - la Fortitudo Agrigento rinuncerà all’A2. Una decisione che ha lasciato sgomenti i tifosi biancazzurri. In tanti, tramite social, hanno ringraziato Moncada per l’operato svolto in questi anni.

Ma adesso, quale sarà il futuro della “Effe”? Il patron ha tracciato una linea che, questa volta, sembrerebbe non avere margini di ripensamento. I tifosi hanno dato vita ad una voce comune: "Decisione giusta ma dolorosa". Qualcuno, sul web, ha anche lanciato una nuova proposta: “Azionariato popolare?”. Altri, invece, si sono detti pronti a sottoscrivere l’abbonamento. La Fortitudo Agrigento vive, insieme ad altre società del panorama sportivo italiano, giorni non facili. Il termine ultimo è stato fissato, ovvero il 15 giugno. Se nessuno dovesse mai farsi avanti, Moncada iscriverà la squadra in un campionato minore.