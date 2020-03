We Are Fortitudo Agrigento, parla Lorenzo Ambrosin: "Sogno lo scudetto"

“Sogno lo scudetto, ma anche di giocare in Nba”. Sono queste le parole di Lorenzo Ambrosin, giocatore della Fortitudo Agrigento. La società biancazzurra ha realizzato una lunga intervista che si inserisce nella nuova rubrica “We Are” Fortitudo Agrigento. Ambrosin ha raccontato la sua giornata tipo ma anche i suoi desideri ed il rapporto con gli agrigentini.

"Non potrò mai dimenticare l'esordio con la maglia della Fortitudo Agrigento - dice Ambrosin. Lo ricordo bene. L'esordio contro Latina è stata la mia prima partita in A2. Ho fatto anche dei canestri, ricordo il primo. E' stata una sensazione indescrivibile. Ero emozionato, è stato davvero indimenticabile. Sogni? Spero di potere giocare, un giorno, in A1. Spero di potere vincere uno scudetto. Chissà, sognare non costa nulla...Sogno l'Nba. Non bisogna mettere limiti ai propri sogni. Ogni giorno, con i miei compagni, lavoriamo come dei matti per potere riuscire ad avverare i nostri sogni. Il rapporto con gli agrigentini? "Super. La città mi piace davvero tanto, anche gli agrigentini. Io qui sto bene, anzi sto molto bene". Il giocatore della Moncada sta vivendo giorni lunghi. La Fortitudo Agrigento, come il resto delle squadre d'Italia, è ferma a causa dell'emergenza Coronavirus.