Il PalaBarbuto ospita la Fortitudo Agrigento, Ambrosin: "Napoli? Amo queste partite"

In uno dei palazzetti storici del basket italiano, la Fortitudo Agrigento, affronterà Napoli. I biancazzurri di Cagnardi giocheranno domenica 8 dicembre affronterà Napoli. Il match è valevole per la 12esima giornata del campionato di serie A2. Hanno presentato la partita coach Cagnardi e Lorenzo Ambrosin.

Devis Cagnardi: "Ritroviamo il campo dopo soli tre giorni ed è sempre la situazione migliore dopo una sconfitta. Abbiamo voglia di riscattarci e conosciamo la forza di Napoli che davanti al loro pubblico vorrà ritornare alla vittoria. Da parte nostra ci sarà bisogno di presenza da parte di tutti".

Lorenzo Ambrosin: "Vogliamo riscattare la sconfitta contro Treviglio e per farlo dobbiamo avere un atteggiamento battagliero contro Napoli. Ovviamente, però, non sarà una partita facile. Loro sono una delle squadre più forti del campionato. Ad inizio anno erano tra i più accreditati per il primo posto. Abbiamo pochissimo tempo per rifiatare ma in campo dobbiamo essere energici e concentrati. Mi aspetto una gara complicata, Napoli vorrà fare bella figura davanti al pubblico del #alaBarbuto. Serve lucidità dal primo fino all’ultimo minuto, dobbiamo difendere e rimanere compatti. Partite come queste con un avversario di grande valore ti spingono a dare qualcosa in più. Noi siamo pronti".