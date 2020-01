La Fortitudo Agrigento a Latina, Veronesi: "Partita dura, serve il massimo"

La Fortitudo Agrigento domenica 26 gennaio, alle 18:00, affronterà Latina. La partita è valevole per la 20esima giornata del campionato di serie A2 del girone Ovest. Il match è visibile, come di consueto, anche sulla piattaforma LnpTvPass. Hanno presentato la gara il coach, Devis Cagnardi ed il giocatore, Giovanni Veronesi.



Ecco le loro parole



Coach Devis Cagnardi: "La stagione entra nel vivo e i giochi sono più che mai aperti, con una classifica del genere nessuno ha già ottenuto degli obiettivi certi e le squadre che inseguono in classifica sono attrezzate e assetate di punti, questo basta e avanza per capire che l’attenzione e la motivazione non possono subire un calo. Ci presentiamo a Latina, contro una squadra forte ed in un campo difficile per giocare la prima di due trasferte consecutive e lo facciamo con rispetto per i nostri avversari e con la consapevolezza di doverci spingere al massimo per poter essere competitivi".



Giovanni Veronesi: "Contro l’Orlandina è stata una vittoria importante. E’ bello giocare davanti i nostri tifosi, ti danno una spinta in più. Sono felice d’essere qui, mi sto allenando e lavoro per farmi trovare sempre pronto. In settimana abbiamo studiato Latina, è un avversario tosto che dobbiamo affrontare con attenzione. Dobbiamo essere bravi fin dai primi minuti per riuscire a portare via punti importanti in chiave classifica. E' la prima di due trasferte consecutive e non vogliamo cali di concentrazione. Loro giocheranno in casa e noi dobbiamo dare il cento per cento. Puntiamo alla vittoria per mettere in fila una striscia di risultati positivi. Io sto bene e sono pronto a dare tutto".