Fortitudo Agrigento un ko che fa male, vince la Junior Casale

Battuta d’arresto per la Fortitudo Agrigento che si arrende contro una Junior Casale più che mai grintosa. Il roster di coach Ciani ha iniziato bene ma ha finito male, vincono gli ospiti che si impongono con il punteggio di 81 a 88.

Al PalaMoncada è stata una sfida dal doppio volto, il roster agrigentino ha iniziato con il piglio giusto per poi sciogliersi nel terzo quarto. Una partita che Agrigento doveva vincere, per poter fare un balzo in classifica. Bell e Guariglia sono stati i migliori, ma tutto questo non è bastato.