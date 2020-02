La Fortitudo Agrigento "corre" verso Rieti, De Nicolao: "Sarà una partita dura"

Manca un giorno alla sfida contro Rieti. La Fortitudo Agrigento, domani a mezzogiorno, affronterà – tra gli altri – anche l’ex Jalen Cannon. La squadra allenata da coach Cagnardi, scenderà in campo, per la 24esima giornata di campionato. La partita inizierà a mezzogiorno e sarà in diretta anche su Sportitalia. I “giganti” lasceranno nella tarda mattinata di oggi il PalaMoncada, direzione Rieti. Ha parlato ad un giorno dalla sfida, il play maker Giovanni De Nicolao.



Giovanni De Nicolao: “Sono tornato in piena forma e questo mi rende felice. Sono state settimane non facili, fortunatamente adesso va meglio. Contro Rieti mi aspetto una partita molto dura, come tutte quelle che abbiamo affrontato fino ad adesso. Rieti è una squadra esperta, ha dei giocatori importanti. Esprimono bene il loro gioco, soprattutto in casa. Dobbiamo essere concentrati e fare una partita davvero di squadra. Solo così, possiamo pensare, di portare via due punti e dunque vincere la partita”.