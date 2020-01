Il "cocco" del PalaMoncada, Giovanni De Nicolao: "I nostri tifosi sono speciali"

Empatia con il pubblico, la forza del PalaMoncada ed il prossimo impegno. Parla ai microfoni della Fortitudo Agrigento il play maker, Giovanni De Nicolao. Alla sua prima stagione biancazzurra, il regista, sta facendo bene. Il rendimento di De Nicolao è da leader vero.

"Che partita sarà contro Treviglio? “Sarà una partita tosta. Treviglio in campionato sta facendo molto bene, loro sono ambiziosi: proprio come noi. Dobbiamo riscattare la partita d’andata, contro di loro abbiamo perso male. Sicuramente sarà una gara davvero fondamentale. E’ stata una settimana intensa. Stiamo cercando di dare il massimo, ogni giorno. Dobbiamo riprendere il nostro cammino. Abbiamo esaminato le cose che non sono andate bene contro Scafati e adesso ricominciamo. Che partita è stata contro Scafati? “La sconfitta ci ha fatto male ma deve servirci a capire che per vincere le partite dobbiamo dare tutto. Questa settimana abbiamo la giusta faccia ed una carica non indifferente per fare una buona gara. Giocare al PalaMoncada è davvero importante, in casa abbiamo un sacco di energia in più. Corriamo di più e difendiamo di più. Sembra qualcosa di ripetitivo ma il nostro pubblico ci aiuta tantissimo. Nei momenti di grande difficoltà loro ci danno energia, ma anche quando le cose vanno bene con il sostegno dei tifosi, è difficile fermarci. Giro di boa? Il giro di boa è positivo, abbiamo fatto una buona stagione. Io sto bene e sono pronto per fare ancora meglio".