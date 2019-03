Intervento ok per Zilli, il giocatore della Fortitudo Agrigento: "Torno presto"

La Fortitudo Agrigento dovrà rinunciare a Giacomo Zilli per tutta quanta la stagione. Al suo posto, il club biancazzurro, ha tesserato Francesco Quaglia. Zilli, si è sottoposto ad un importante intervento chirurgico. Secondo quanto fa sapere la società di basket della città, l’operazione è andata a buon fine.

“L’intervento chirurgico è andato bene e sono davvero felice di questo – ha fatto sapere Zilli. Tra qualche giorno inizierò un percorso riabilitativo, devo avere molto pazienza. Il campo? Ovviamente mi manca tantissimo. Vedere le partite lontano dal parquet non è facile, ma non devo bruciare le tappe. Ringrazio, chi, in questi giorni, anche con un semplice messaggio, ha avuto un pensiero per me. Colgo l’occasione per salutare i tifosi della Fortitudo Agrigento, ringrazio anche l’ospedale di Udine ed il dottor Di Benedetto. Torno presto”.