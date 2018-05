Pozzecco torna al PalaMoncada, l'ultima volta allenava Capo d'Orlando: è tempo di Gara 3

L’ultima volta che Gianmarco Pozzecco mise piede al PalaMoncada, lo fece da allenatore di Capo d’Orlando. Il 45enne ex medaglia olimpica e ricordato come uno dei play più forti d’Italia, torna da allenatore della Fortitudo Bologna. Al PalaMoncada si giocherà Gara 3 dei play off.

I bolognesi avanti due a zero nella serie, cercano il colpo per accedere a quarti di finale. Agrigento, tenterà il tutto per tutto per provare ad allungare la serie. Una vittoria, quella di stasera, proietterebbe la Moncada a Gara 4.

I biancazzurri allenati da coach Ciani, hanno fame di vittorie, con un Pendarvis Williams che ha voglia di riscattare la prestazione in quel del PalaDozza. Agrigento convoca gli appassionati di basket, per una partita che promette spettacolo. Il match si giocherà alle 20 e 30. Fortitudo Agrigento vs Fortitudo Bologna, vincere per provare a impensierire i colossi del basket.