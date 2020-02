Verso la Coppa Italia, a tutto Mayer: "Facciamo vedere quanto di buono fatto"

La Fortitudo Agrigento prenderà parte all’edizione 2020 della Coppa Italia Lnp. La squadra allenata da coach Cagnardi si è qualificata all’ambiziosa competizione sportiva. L’evento si terrà a Ravenna. Nella giornata di ieri, presso la sede del Corriere dello sport, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. A rappresentare i colori della Fortitudo Agrigento è stato il direttore sportivo Cristian Mayer.

“Gli obiettivi? Vogliamo fare vedere quanto di buono abbiamo fatto quest’anno. Stiamo facendo una cosa straordinaria. I ragazzi si allenano con impegno e dedizione, il coach dà un grande ritmo a volte si allenano anche tre ore”.

Queste le parole di Mayer al Corriere dello sport. “Giovani talenti? Abbiamo lanciato persone come Fabio Mian o Rino De Laurentiis, oggi in squadra abbiamo giovani come Lorenzo Ambronsin e Simone Pepe. L’obiettivo della società, nel nostro piccolo, è quello di aiutare il movimento cestistico italiano a crescere”. Il direttore sportivo parla anche del legame che ha con la Sicilia. “Spesso dico che mi sento più siciliano dei siciliani, ho scelto di vivere al Sud. Ho vissuto quasi più tempo ad Agrigento che Jesolo”.

(Credit Foto/Ciamillo-Castoria/Massimo Ceretti)