Vittoria Fortitudo Agrigento, coach Ciani: "Siamo stati lucidi e pazienti"

Battere Bergamo, in casa, è stata una vittoria figlia dell’organizzazione tattica e della lucidità di una Fortitudo Agrigento che non vuole più fermarsi. In sala stampa coach Ciani è stato contento dei suoi, elogiando la prestazione di una squadra solida e profonda.

“In attacco siamo stati capaci di una prestazione molto lucida – ha detto il coach. Andando con buona continuità sui nostri obiettivi. Abbiamo avuto pazienza e le volte che non l’abbiamo avuta, senza ombra di dubbio abbiamo fatto fatica. Mi piace l’idea di sei giocatori in doppia cifra e cinque in doppia di valutazione. La fisicità era una delle cose che oggi volevamo provare ad usare contro Bergamo”.