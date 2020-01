La Fortitudo all'esame Torino, Cagnardi: "Capolista? Affrontare i migliori è stimolante"

La Fortitudo Agrigento “viaggia” verso la seconda trasferta consecutiva. I biancazzurri, allenati da coach Cagnardi, affronteranno la capolista Torino.

La partita, valevole per l’ottava giornata del campionato di ritorno di serie A2, girone Ovest, vedrà i biancazzurri scendere in campo alle 18:00. La partita sarà diretta dai signori: Gonella, Costa e Chersicla. All’andata fu la Fortitudo Agrigento ad avere la meglio sui piemontesi, alla fine di una partita più che mai bellissima. Ha voluto presentare il match, il coach Devis Cagnardi.



“Giocare contro i migliori è sempre stimolante e la preparazione emotiva della partita viene naturale, proveremo a dare tutto come sempre e limitare il loro strapotere fisico e tecnico. Difficile dire che partita sarà ma certamente dovremo approcciare con più attenzione rispetto all’ultima trasferta ed avere molto coraggio nel corso della gara”. Queste le parole di coach Cagnardi.



La Fortitudo Agrigento lascerà il PalaMoncada nella mattinata di domani, direzione: Torino!. La partita sarà visibile su LnpTvPass e raccontata sui canali social della Fortitudo Agrigento. Inoltre, la gara, sarà trasmessa in differita da AgrigentoTv.