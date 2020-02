La Fortitudo Agrigento attende l'Eurobasket, Cagnardi: "Saranno affamati di punti"

La Fortitudo Agrigento attende l’Eurobasket. La partita è valevole per la 23esima giornata di campionato. In sala stampa, quest’oggi, coach Cagnardi e Lorenzo Ambrosin.



Coach Cagnardi: "La bella notizia è che il problema muscolare di James è in via di risoluzione. Il polpaccio del giocatore sta bene, è clinicamente guarito. E’ difficile vederlo in campo domenica. Non è pretattica, ma ieri ha fatto i primi esercizi. Potrebbe essere rischioso vederlo in partita contro l'Euruobasket. Le condizioni degli altri giocatori? La squadra, come le altre, è un po’ affaticata. L’Eurobasket? Bisogna cercare di non fare passi falsi. Loro ci hanno battuto nel girone d’andata, dimostrando di avere le carte in regola per poterci battere. Ci ritroveremo davanti una squadra bisognosa di punti”.



Lorenzo Ambrosin: "Torniamo in campo dopo appena tre giorni, la nota positiva è che giocheremo in casa nostra. Siamo nel momento clou della stagione e dobbiamo dare il massimo. Ogni gara è fondamentale, la classifica è davvero corta. L’Eurobasket è un avversario tosto. Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa partita, ma non deve essere il nostro alibi. Occorre intensità ed una difesa attenta, hanno tiratori importanti e dobbiamo essere concentrati per tutti i 40’".