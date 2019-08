Rotondo alla Fortitudo Agrigento, coach Cagnardi: "E' l'uomo giusto"

La Fortitudo Agrigento, soltanto ieri ha annunciato il colpo Paolo Rotondo, il centro siracusano è un nuovo giocatore biancazzurro. A commentare l'arrivo del giocatore, è stato coach Cagnardi.

Coach Cagnardi: "Quando è arrivato il momento di scegliere il giocatore che definisse il reparto lunghi avevamo diverse opzioni da valutare, il confronto con il direttore Mayer ha portato senza esitazione alla scelta di Paolo Rotondo. Questa, per noi, è la scelta migliore per la solidità mentale e le motivazioni che il ragazzo possiede. Si tratta di un ritorno gradito a tutti e credo che abbia dentro di sé la forte volontà di ripagare la nostra fiducia con il duro lavoro e con il prezioso apporto che saprà dare in campo. Si tratta di un veterano che conosce l'ambiente e saprà indirizzare i suoi sforzi per il bene comune, personalmente ho molta fiducia e mi aspetto un aiuto importante da parte sua. Un sincero in bocca al lupo Paolo".