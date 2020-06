Fortitudo Agrigento e serie A2 a rischio, Firetto: "Questo sogno non può fermarsi"

Rischio serie A2 per la Fortitudo Agrigento. La società del patron Moncada, starebbe valutando l’ipotesi di una categoria minore. A sostegno della Fortitudo, la fondazione Agireinsieme e non solo. I tifosi hanno lanciato diversi appelli, affinché la società possa iscriversi in A2. Ad intervenire, tramite nota, è stato il sindaco Firetto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La Fortitudo - scrive il primo cittadino - non è solo una squadra di pallacanestro, la Fortitudo è Agrigento nel panorama sportivo italiano. I suoi successi sul campo, i suoi uomini, il suo staff hanno portato alto il nome della nostra città fuori dai confini regionali, portandoci alla ribalta nazionale. Questa bella e importante realtà sportiva è il sogno di tanti giovani del nostro territorio che desiderano diventare come i forti giocatori che hanno visto volare sul parquet del Palamoncada; e’ il ricordo di tanti miei coetanei che nel tempo hanno visto crescere questa società quasi fino a sfiorare il sogno della massima categoria. La Fortitudo rappresenta la domenica pomeriggio in famiglia, il tifo padre/figlio, la pizza o il gelato post partita. Il gruppo Moncada per tanti anni ci ha regalato emozioni ed adrenalina; i tempi difficili che stiamo vivendo hanno coinvolto tutti, anche un solido gruppo imprenditoriale che oggi da solo non può più far fronte agli alti costi di gestione di una campionato di serie A2. Ma questo sogno non può e non deve fermarsi, è tempo che Agrigento faccia squadra e scenda in campo unita come non mai per salvare la categoria e portare avanti questo progetto, dimostrando che insieme si può".