Slalom Castello Chiaramonte, facile trionfo per Poma

Michele Poma, a bordo di una Ghipard, ha vinto a mani basse la prima edizione dello Slalom Castello Chiaramonte, gara organizzata dall’Automobile club Agrigento e valevole per il campionato siciliano. Il podio è stato completato da Nicolò Incammisa e Giuseppe Medica. Settanta i piloti in gara a Favara.

Seconda posizione per la Radical Sr 4 guidata dall’esperto Nicolò Incammisa. L’imprenditore di Custonaci le ha provate tutte per cercare di far sua la manifestazione, ma non è riuscito a far meglio della seconda posizione. Prestazione esaltante anche per Giuseppe Medica, terzo in classifica generale. Il pilota modicano è stato una delle note positive della gara.

Bene anche Vincenzo Leto, quarto al termine con la sua Elia Avrio.

“Abbiamo vissuto una splendida giornata di sport dopo il rinvio, dovuto al nubifragio di fine marzo, questa volta il tempo è stato clemente, – ha detto Salvatore Bellanca, presidente dell’Automobile Club di Agrigento – la gara si è svolta nel massimo della sicurezza, siamo pronti a calarci nell’organizzazione del prossimo Rally dei Templi in programma, in notturna, il 21 e 22 luglio prossimi”.

Ecco la classifica generale:

1) Michele Poma Ghipard Suzuki punti 130,17

2) Nicolò Incammisa Radical Sr 4 a 2,13

3) Giuseppe Medica Radical Pro Sport a 3,79

4) Vincenzo Leto Elia Avrio a 4,99

5) Alfonso Di Benedetto Peugeot 207 Super 2000 a 10,76

6) Antonino Di Matteo Formula Gloria a 12,36

7) Michele Ferrara Peugeot 106 a 12,48

8) Ivan Brusca Peugeot 106 Rally a 14,86

9) Ignazio Bonavires Peugeot 106 a 17,34

10) Giuseppe Cacciatore Renault Clio Williams a 19,42