Favara, l'Inter club rinnova il direttivo: ecco i componenti

L’Inter club “Angelo e Massimo Moratti” di Favara è già al lavoro per programmare la prossima stagione 2020/21. Il club, forte dei suoi 147 iscritti, guarda con fiducia al prossimo futuro.

Considerato il fitto calendario di impegni, l’ultima assemblea dei soci, tenutasi lo scorso 18 gennaio, ha deciso di ampliare il direttivo al fine di renderlo funzionale in vista delle prossime sfide del club neroazzurro di Favara. Il nuovo direttivo sarà composto da: Carmelo Vullo, Giuseppe Bruccoleri, Lentini Salvatore, Filippo Giglia,Giuseppe Giglia, Giuseppe Sanfilippo, Lando Pecoraro, Davide Lentini, Salvatore Marrone, Vincenzo Valenti, Antonio Sanfilippo, Alba Giuseppe, Milia Carmelo e Antonio Salvaggio.

“L’obiettivo – dichiara il presidente Gerlando Pecoraro – è quello di rendere sempre più attivo e attrattivo il nostro club non solo per guardare, in buona compagnia, le partite della beneamata ma anche per portare il nostro contributo a livello sportivo e socio-culturale”.

Nel corso dell’assemblea dei soci sono stati designati come revisori dei conti: Antonio Alba, Bongiorno Maurizio, Salvatore Lentini mentre Antonio Sanfilippo sarà il segretario/tesoriere e Giuseppe Giglia, invece, sarà il responsabile della sede di via vittorio veneto, 10/12.