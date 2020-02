Ha arbitrato il derby di Milano e Napoli - Juve, Maresca ospite in città

Ha arbitrato partite di grande blasone come l'ultimo derby di Milano e Napoli - Juve. Si tratta di Fabio Maresca, arbitro internazionale che mercoledì 19 febbraio alle 19.30 sarà ospite della sezione Aia di Agrigento per tenere una riunione tecnica agli associati agrigentini.

Durante il pomeriggio di mercoledì Maresca avrà modo di allenarsi con gli arbitri e assistenti regionali e Nazionali della sezione e in serata avrà modo di approfondire diverse tematiche tecniche al fine di migliorare sempre più il livello di crescita degli associati.

"Maresca - fanno sapere dalla sezione agrigentina dell'Aia - arricchisce ancor di più l’importante livello di ospiti che negli ultimi 4 anni la nostra sezione ha avuto modo di ospitare tutti di livello internazionale come per esempio Antonio Damato attuale responsabile della Can C, Matteo Trefoloni Commissario Can D, Paolo Mazzoleni arbitro Internazionale, Danilo Giannoccaro vice Commissario Can A, Rosario Abisso etc. Il prossimo mese la nostra sezione in collaborazione con il Comune di Canicattì organizzerà la terza edizione del premio nazionale Giudice Livatino. E' k’occasione della quale il comitato nazionale dell’Aia premia il più giovane arbitro esordiente in Serie A nella stagione precedente distintosi per qualità tecniche e comportamentali che verra‘ premiato nella magnifica sede del Teatro sociale di Canicattì alla presenza di importanti autorità del mondo delle Istituzioni di Stato , Politiche , Religiose e Calcistiche".