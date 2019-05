Il "Massimino" è sold out, che spettacolo: quanti ex Akragas nel derby

Più di 20mila tifosi al “Massimino” per assistere ad una partita che vale una fetta di serie B. In campo diversi giocatori che hanno indossato la maglia dell’Akragas.

In casa Catania, punta di diamante dell’attacco è il centravanti, Matteo Di Piazza. Giocatore che ha vestito la maglia biancazzurra. Sulla panchina del Catania, Andrea Sottil. Il tecnico è stato allenatore del “gigante” soltanto per qualche giorno.

Sottil fu scoraggiato dal mancato ripescaggio in C, così abbandonò l’Akragas in piena fase di precampionato. Era l’estate del 2015.

Non solo Catania, ma gli ex sono anche in casa granata. Andrea Scrugli, terzino che ha indossato per due stagioni la maglia biancazzurra, oggi è uno dei punti fermi del Trapani.

In campo, anche Salvatore Aloi. Il centrocampista è stato biancazzurro nella stagione 2015/16. Oggi in campo in uno dei derby che vale la stagione.

