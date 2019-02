Evolution Project di Agrigento, la stagione agonistica entra nel vivo: ecco i risultati

Entra nel vivo la stagione agonistica, per l'anno 2019, della scuola di ballo Evolution Project di Agrigento, diretta dai maestri Teresa, Giovanni e Giuseppe Licata. Le coppie di ballerini della Evolution Project hanno trionfato, lo scorso 17 febbraio, ai campionati provinciali che si sono svolti al palazzetto dello sport di Bagheria, in provincia di Palermo. Numerosi i podi conquistati dai ragazzi con grande professionalità, impegno e passione. Ottimo successo anche per le esemplari performance delle coppie new entry che con pochi mesi di allenamento hanno conquistato parecchi primi posti con eleganza e determinazione. I maestri Giovanni, Teresa e Giuseppe Licata, che si avvalgono della collaborazione dei maestri Dario e Carlo Rossello, tengono a ringraziare tutti i genitori per

Il prossimo impegno dei ballerini della Evolution Project sono i campionati regionali che si svolgeranno a Catania, sabato 23 e domenica 24 febbraio.