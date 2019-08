"Grazie di tutto", Evangelisti e la Fortitudo Agrigento si separano

Un amore durato cinque lunghi anni, oggi l’addio. La Fortitudo Agrigento e Marco Evangelisti si separano. L’ormai ex capitano della Moncada, ha fatto le valige. Dopo l’addio, illustre, di coach Ciani, oggi anche quello di Evangelisti. I tifosi sul web, hanno espresso tutto quanto il loro malcontento. La Fortitudo Agrigento, però, ha dato vita ad una sessione estiva di mercato, al quanto altisonante. Evangelisti, idolo dei tifosi, saluta Agrigento e lo fa con una lettera.

"Cinque anni sono cinque anni 5 anni. Il primo giorno che sono arrivato ho promesso che avrei dato tutto me stesso per la Fortitudo Agrigento, dopo tutto questo tempo non ho rimpianti perché so che ho mantenuto la mia promessa.



Purtroppo da quest’anno le nostre strade si separeranno, ma almeno per me, rimarrà il ricordo di 5 anni bellissimi e pieni di soddisfazioni. Ringrazio tutti i tifosi che mi sono stati vicini in questi cinque anni e auguro a loro e alla società altrettante soddisfazioni.



Un ringraziamento speciale va a tutti i miei compagni di squadra (tutti ragazzi incredibili) ed anche a tutti i ragazzini che in questi anni ho allenato con cui ho instaurato un rapporto veramente speciale. Grazie di tutto a tutti Marco Evangelisti".