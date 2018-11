Nasce il claim "Marco vive", l'Empedoclina dedica le vittorie al suo capitano

Nasce il claim “Marco vive”, ed è il nuovo slogan dell’Empedoclina calcio. La squadra di Porto Empedocle non dimentica Marco Ferrera. Ex capitano e ragazzo morto a causa di un tragico incidente stradale. Si, perché, Marco a detta di tutti gli empedoclini “rimarrà per sempre il loro capitano”. Per questo, ogni vittoria della squadra di calcio di Porto Empedocle, verrà dedicata al loro mai dimenticato “campione”.

"I risultati arrivano solo dopo un lavoro attento e programmato, dedizione, i mpegno ed umiltà. Questi - scrive la società calcistica granata - sono gli elementi che hanno permesso di far nascere il progetto 'Marcovive'. I nostri ragazzi incarnano questi elementi ed onorano il nome del nostro amato capitano Marco Ferrera. La società tutta dedica ogni vittoria all’indimenticato".