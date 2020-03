Emergenza Coronavirus, il calcio si ferma: niente partite per l'Akragas

L’emergenza Coronavirus ferma tutti i campionati di calcio. La Figc e la Lega nazionale Dilettanti Sicilia, hanno rinviato – a data da destinarsi – tutti i campionati di calcio. Rinviato, dunque, l’esordio di mister Longo sulla panchina dell’Akragas. I biancazzurri non potranno scendere in campo. La squadra del patron Castronovo avrebbe dovuto affrontare lo Sporting Vallone. Non solo l'Akragas, si fermano anche ProFavara e Canicattì.

"Il comitato regionale dispone la sospensione di tutta l’attività dilettantistica e Giovanile, Regionale e Provinciale, in programma da domani 6 marzo 2020. Dopo lo svolgimento del Consiglio Direttivo di Lega di Lunedì saranno comunicate le date per la ripresa dell’attività".