L'emergenza Coronavirus ferma il Licata, rinviate tutte le partite di serie D

L’emergenza Coronavirus ferma il campionato di serie D. La Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di adottare una serie di disposizioni volte in primo luogo a rispettare i principi di contenimento del contagio da Covid-19 previsti dal decreto governativo.

La 27esima giornata dal campionato di serie D, è stata rinviata. Il Licata, reduce da una sconfitta contro il Messina, non ospiterà il Giugliano. La partia che era in programma al “Dino Liotta”, domenica 8 marzo è stata posticipata.

"ll Dipartimento Interregionale - come si legge in una nota ufficiale - preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, considerato che all’art 1 lettera C è previsto espressamente che le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano, considerato che l’espletamento di tali controlli, posti a carico delle associazioni e società sportive necessita di tempi tecnici particolari e vista l’imminenza delle gare programmate, dispone il rinvio di tutte le gare in programma domenica 8 marzo 2020 relative ai gironi A – E – G – H - I a data da destinarsi”.